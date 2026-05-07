arGEN-X Aktie

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WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176

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07.05.2026 12:57:59

arGEN-X Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Argenx nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 915 Euro belassen. Der Biotech-Spezialist sei insgesamt ordentlich ins Jahr gestartet und habe mit dem Ergebnis je Aktie positiv überrascht, schrieb Justin Smith am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:33 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:33 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Outperform
Unternehmen:
arGEN-X N.V. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
915,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
705,40 € 		Abst. Kursziel*:
29,71%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
669,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36,65%
Analyst Name::
Justin Smith 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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