NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BNP Paribas von 88 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der neuwahlbedingte Kursrutsch französischer Bank sei eine Chance, schrieb Analyst Joseph Dickerson in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenkommentar. Er liegt mit seinen Ergebnisschätzungen über dem Marktkonsens. Credit Agricole empfahl er neu zum Kauf. Sie gehören nun zu seinen europäischen Favoriten./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2024 / 20:28 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2024 / 20:28 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.