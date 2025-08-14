BNP Paribas Aktie
|82,83EUR
|-0,11EUR
|-0,13%
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
BNP Paribas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BNP Paribas von 86 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Dank höherer Gewinnschätzungen hätten die Aktienkurse europäischer Banken weiteres Aufwärtspotenzial, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorbetrachtung. Geopolitische und gesamtwirtschaftliche Unsicherheiten jedoch blieben bestehen, wodurch die Branche angesichts der zuletzt starken Kursentwicklung etwas anfällig für negative Nachrichten sei./la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 17:31 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Outperform
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
82,73 €
|
Abst. Kursziel*:
14,83%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
82,83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,69%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
Analysen zu BNP Paribas S.A.mehr Analysen
|29.07.25
|BNP Paribas Kaufen
|DZ BANK
|28.07.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|25.07.25
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
