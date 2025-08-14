BNP Paribas Aktie

82,83EUR
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

14.08.2025

BNP Paribas Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BNP Paribas von 86 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Dank höherer Gewinnschätzungen hätten die Aktienkurse europäischer Banken weiteres Aufwärtspotenzial, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorbetrachtung. Geopolitische und gesamtwirtschaftliche Unsicherheiten jedoch blieben bestehen, wodurch die Branche angesichts der zuletzt starken Kursentwicklung etwas anfällig für negative Nachrichten sei./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 17:31 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Outperform
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
82,73 € 		Abst. Kursziel*:
14,83%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
82,83 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,69%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

29.07.25 BNP Paribas Kaufen DZ BANK
28.07.25 BNP Paribas Neutral UBS AG
25.07.25 BNP Paribas Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.07.25 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
24.07.25 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
