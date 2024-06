NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas vor den am 24. Juli erwarteten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Analystin Anke Reingen nahm in einer am Dienstag vorliegenden Studie kleinere Änderungen an ihrem Bewertungsmodell vor. Die anstehenden Parlamentswahlen in Frankreich und ihre möglichen Auswirkungen auf das operative Umfeld der französischen Großbank beeinflussten den Aktienkurs - zumindest kurzfristig - erheblich, schrieb sie./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2024 / 06:12 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2024 / 06:12 / EDT



