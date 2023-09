HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro aufgenommen. Die starke Marktstellung des Lkw-Bauers und dessen Ertragskraft würden vom Aktienkurs nicht ausreichend widergespiegelt, schrieb Analyst Fabio Hölscher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seit der Erstnotiz nach der Abspaltung von der früheren Mutter Daimler (inzwischen: Mercedes-Benz) habe das Unternehmen beständig Fortschritte Richtung Profitabilitätsziel gemacht. Zugleich habe Daimler Truck ausreichend finanziellen Spielraum für eine klare Strategie in puncto der Branchenmegatrends./mis/zb



