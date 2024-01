NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ericsson nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 61 schwedischen Kronen belassen. Es gebe keinen Anlass für Optimismus, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Der Netzwerkausrüster habe mit dem Umsatz die Konsensschätzung um sechs Prozent verfehlt. Beim Ergebnis habe Ericsson besser als erwartet abgeschnitten. Grund hierfür sei die andauernde Umstrukturierung./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2024 / 08:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2024 / 08:14 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.