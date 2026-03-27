FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ferrari nach einem Investorentreffen mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Buy" belassen. Nicolai Kempf vermittelte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar seinen Eindruck, dass die Stimmung rund um den Sportwagenbauer wieder konstruktiver werde nach einer Phase erhöhter Vorsicht, die im vergangenen Jahr nach dem Kapitalmarkttag begonnen habe. Der Fokus verlagere sich auf neue Modelle und die aktuelle Lage in China und im Nahen Osten./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET



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