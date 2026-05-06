Ferrari Aktie

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WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146

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06.05.2026 13:09:03

Ferrari Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ferrari mit einem Kursziel von 483 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Sportwagenbauer habe im ersten Quartal die vorab bereits gestiegenen Erwartungen an Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) etwas übertroffen, schrieb Zuzanna Pusz in ihrer am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf den Zwischenbericht. Die fehlende Bestätigung, dass das erste Quartal die Talsohle im Jahr sein sollte, habe wie der nur bestätigte Ausblick Sorgen über den weiteren Jahresverlauf geschürt. Sie negative Kursreaktion erscheine aber übertrieben./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 00:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
294,50 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
285,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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