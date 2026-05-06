ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ferrari mit einem Kursziel von 483 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Sportwagenbauer habe im ersten Quartal die vorab bereits gestiegenen Erwartungen an Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) etwas übertroffen, schrieb Zuzanna Pusz in ihrer am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf den Zwischenbericht. Die fehlende Bestätigung, dass das erste Quartal die Talsohle im Jahr sein sollte, habe wie der nur bestätigte Ausblick Sorgen über den weiteren Jahresverlauf geschürt. Sie negative Kursreaktion erscheine aber übertrieben./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 00:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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