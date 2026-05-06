Ferrari Aktie
|285,30EUR
|6,45EUR
|2,31%
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
Ferrari Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ferrari nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien besser gewesen als erwartet, schrieb Nicolai Kempf in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Er rechnet zudem mit einem besseren zweiten Halbjahr des Herstellers kostspieliger Autos. Dieser dürfte von der fortgesetzten Markteinführung des Modells F80 profitieren./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
460,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
294,50 €
|
Abst. Kursziel*:
56,20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
285,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
61,23%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ferrari N.V.
|
11:34
|ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Ferrari auf 402 Dollar - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
05.05.26
|Italo: Wie der Ex-Ferrari-Chef die Deutsche Bahn angreifen will (Spiegel Online)
|
04.05.26
|Ausblick: Ferrari veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: Ferrari zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.04.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
15.04.26
|Verluste in Europa: So performt der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
15.04.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
15.04.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 startet mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu Ferrari N.V.
|13:12
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|13:09
|Ferrari Buy
|UBS AG
|11:43
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|11:41
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:17
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|13:12
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|13:09
|Ferrari Buy
|UBS AG
|11:43
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|11:41
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:17
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|13:12
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|13:09
|Ferrari Buy
|UBS AG
|11:43
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|11:41
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:17
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|11.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Ferrari N.V.
|285,30
|2,31%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:18
|Heidelberg Materials Kaufen
|DZ BANK
|17:17
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:51
|Daimler Truck Kaufen
|DZ BANK
|16:22
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|15:44
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|15:43
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
|15:21
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|15:01
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|14:58
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|14:51
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|14:50
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|14:47
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|14:06
|Zalando Buy
|UBS AG
|13:53
|AMD Overweight
|Barclays Capital
|13:52
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:51
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|13:51
|Infineon Neutral
|UBS AG
|13:51
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:50
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13:50
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:49
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|13:49
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:47
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:46
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|13:46
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|13:46
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:45
|Novo Nordisk Underperform
|Bernstein Research
|13:44
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:43
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|13:43
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|13:42
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:42
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|13:41
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|13:41
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|13:41
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|13:40
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:39
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|13:39
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:39
|AB InBev Overweight
|Barclays Capital
|13:38
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|13:38
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|13:37
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|13:36
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|13:36
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|13:35
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:34
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:34
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:33
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:33
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:32
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.