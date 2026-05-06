FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ferrari nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien besser gewesen als erwartet, schrieb Nicolai Kempf in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Er rechnet zudem mit einem besseren zweiten Halbjahr des Herstellers kostspieliger Autos. Dieser dürfte von der fortgesetzten Markteinführung des Modells F80 profitieren./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:55 / CET



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