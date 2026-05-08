Ferrari Aktie
|290,60EUR
|3,20EUR
|1,11%
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
Ferrari Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Outperform" belassen. Die Skepsis der Investoren habe einen neuen Höhepunkt erreicht, schrieb Analyst Tom Narayan am Freitag nach verschiedenen Veranstaltungen in Europa in dieser Woche. Ein Argument seien wohl sinkende Restwerte im Zuge der Elektrifizierung. Er hält allzu viel Pessimismus allerdings für unangebracht, vor allem mit Blick darauf, wie gut sich der Benziner Purosangue schlage. Zudem könnte es nach dem zweiten Quartal höhere Jahresziele geben./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 05:03 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 05:03 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Outperform
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
430,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
291,70 €
|
Abst. Kursziel*:
47,41%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
290,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47,97%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Analysen zu Ferrari N.V.
|13:27
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|Ferrari Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
