Ferrari Aktie

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WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146

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06.05.2026 11:43:24

Ferrari Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ferrari nach Zahlen von 360 auf 355 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Henning Cosman lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie "sehr solide Resultate". Der Spielraum für weiter steigende Schätzungen werde aber beeinträchtigt durch Andeutungen, dass das zweite Halbjahr dem ersten nur ähneln werde./rob/tih/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari N.V. Overweight
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
355,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
287,05 € 		Abst. Kursziel*:
23,67%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
285,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,43%
Analyst Name::
Henning Cosman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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