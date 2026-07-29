Gerresheimer Aktie
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WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
Gerresheimer Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Hold" mit einem Kursziel von 26,80 Euro belassen. Christopher Richardson bezog sich am Mittwoch auf den angekündigten Verkauf der US-Tochter Centor sowie des weltweiten Geschäfts mit Primärverpackungen aus Kunststoff (PPP). Die Veräußerung von Centor sei die vom Markt am meisten erwartete Transaktion, während die Einbeziehung des PPP-Geschäfts eine zusätzliche Maßnahme darstelle. Die weitere Veräußerung, auf die der Markt warte, betreffe das Geschäftsfeld "Moulded Glass", das Teile der übernommenen Aktivitäten der Bormioli Pharma Group umfasse./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Gerresheimer AG Hold
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Unternehmen:
Gerresheimer AG
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
26,80 €
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
29,00 €
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Abst. Kursziel*:
-7,59%
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
28,24 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-5,10%
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Analyst Name::
Christopher Richardson
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KGV*:
-