Gerresheimer Aktie
|28,90EUR
|2,22EUR
|8,32%
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
Gerresheimer Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Gerresheimer von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 16 auf 30 Euro angehoben. Der Verkauf der US-Tochter Centor und des Kunststoffgeschäfts an den Finanzinvestor Apax verspreche deutliche Entlastung, schrieb Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Aktienkurs hält er aber einen Abschlag von fast der Hälfte gegenüber Wettbewerbern wegen der immer noch hohen Unwägbarkeiten bei dem Verpackungshersteller für angemessen./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:34 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:42 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Gerresheimer AG Halten
|
Unternehmen:
Gerresheimer AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
28,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
28,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sven Kürten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Gerresheimer AG
Analysen zu Gerresheimer AG
|17:04
|Gerresheimer Halten
|DZ BANK
|15:25
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:43
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:20
|Gerresheimer Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Gerresheimer Sell
|UBS AG
|17:04
|Gerresheimer Halten
|DZ BANK
|15:25
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:43
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:20
|Gerresheimer Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Gerresheimer Sell
|UBS AG
|15:25
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.12.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Gerresheimer Sell
|UBS AG
|28.04.26
|Gerresheimer Underweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Gerresheimer Sell
|UBS AG
|12.02.26
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|17:04
|Gerresheimer Halten
|DZ BANK
|12:43
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:20
|Gerresheimer Market-Perform
|Bernstein Research
|03.07.26
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|Gerresheimer Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Gerresheimer AG
|28,18
|5,62%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:04
|Gerresheimer Halten
|DZ BANK
|17:02
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|16:53
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|16:44
|Visa Buy
|UBS AG
|16:26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|16:25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|15:35
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|15:25
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|15:25
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:24
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:20
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:03
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:02
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|14:59
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|14:58
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|14:58
|Unilever Sell
|UBS AG
|14:58
|Unilever Sell
|UBS AG
|14:58
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|14:57
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:57
|GSK Halten
|DZ BANK
|14:56
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|14:55
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:52
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|14:52
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:52
|MLP Buy
|Baader Bank
|14:51
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:51
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|14:50
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:50
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|14:50
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|14:47
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:42
|AB InBev Buy
|UBS AG
|14:28
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|14:26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:20
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|14:20
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|14:18
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|14:05
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:03
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:03
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:03
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:00
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:59
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|13:59
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|13:47
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:36
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13:34
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:23
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:22
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.