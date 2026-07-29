Gerresheimer Aktie

28,90EUR 2,22EUR 8,32%
Gerresheimer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6

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29.07.2026 17:04:11

Gerresheimer Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Gerresheimer von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 16 auf 30 Euro angehoben. Der Verkauf der US-Tochter Centor und des Kunststoffgeschäfts an den Finanzinvestor Apax verspreche deutliche Entlastung, schrieb Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Aktienkurs hält er aber einen Abschlag von fast der Hälfte gegenüber Wettbewerbern wegen der immer noch hohen Unwägbarkeiten bei dem Verpackungshersteller für angemessen./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:34 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:42 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Gerresheimer AG Halten
Unternehmen:
Gerresheimer AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
28,40 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Verkaufen 		Kurs aktuell:
28,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Sven Kürten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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17:04 Gerresheimer Halten DZ BANK
15:25 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:43 Gerresheimer Hold Jefferies & Company Inc.
11:20 Gerresheimer Market-Perform Bernstein Research
27.07.26 Gerresheimer Sell UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

Gerresheimer AG 28,18 5,62% Gerresheimer AG

Aktuelle Aktienanalysen

17:04 Gerresheimer Halten DZ BANK
17:02 Coca-Cola Buy UBS AG
16:53 KRONES Kaufen DZ BANK
16:44 Visa Buy UBS AG
16:26 United Parcel Service Buy UBS AG
16:25 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
15:35 Unilever Kaufen DZ BANK
15:25 Philips Kaufen DZ BANK
15:25 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:24 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
15:20 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
15:03 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
15:02 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
14:59 Rio Tinto Underperform RBC Capital Markets
14:58 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
14:58 Unilever Sell UBS AG
14:58 Unilever Sell UBS AG
14:58 Unilever Hold Deutsche Bank AG
14:57 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
14:57 GSK Halten DZ BANK
14:56 Coca-Cola Kaufen DZ BANK
14:55 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
14:52 Hermès Outperform RBC Capital Markets
14:52 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
14:52 MLP Buy Baader Bank
14:51 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:51 BASF Buy Deutsche Bank AG
14:50 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
14:50 Medios Buy Deutsche Bank AG
14:50 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
14:47 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
14:42 AB InBev Buy UBS AG
14:28 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
14:26 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
14:20 Hermès Buy Deutsche Bank AG
14:20 Givaudan Halten DZ BANK
14:18 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
14:05 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
14:03 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:03 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
14:03 Hermès Buy Jefferies & Company Inc.
14:00 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
13:59 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
13:59 Ströer Market-Perform Bernstein Research
13:47 Visa Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:36 Nike Outperform Bernstein Research
13:34 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:23 Air Liquide Outperform Bernstein Research
13:22 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
13:19 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
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