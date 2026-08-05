Gerresheimer Aktie

27,98EUR 0,58EUR 2,12%
Gerresheimer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6

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05.08.2026 07:53:01

Gerresheimer Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Gerresheimer von 12,90 auf 28,50 Euro mehr als verdoppelt und die Aktien folglich von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Die jüngsten Verkäufe von Geschäftseinheiten zögen eine geringere Verschuldung nach sich, argumentierte Olivier Calvet am Dienstag. Sie ermöglichten es dem Hersteller von Pharma-Spezialverpackungen, bestimmte Kreditauflagen zu erfüllen. Die entsprechenden Risiken im Zusammenhang mit einer Testfrist im November seien groß gewesen. Nach den Verkäufen könne Gerresheimer die Schulden nun umstrukturieren./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 16:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Gerresheimer AG Neutral
Unternehmen:
Gerresheimer AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
28,50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
27,30 € 		Abst. Kursziel*:
4,40%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
27,98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,86%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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