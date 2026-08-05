ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Gerresheimer von 12,90 auf 28,50 Euro mehr als verdoppelt und die Aktien folglich von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Die jüngsten Verkäufe von Geschäftseinheiten zögen eine geringere Verschuldung nach sich, argumentierte Olivier Calvet am Dienstag. Sie ermöglichten es dem Hersteller von Pharma-Spezialverpackungen, bestimmte Kreditauflagen zu erfüllen. Die entsprechenden Risiken im Zusammenhang mit einer Testfrist im November seien groß gewesen. Nach den Verkäufen könne Gerresheimer die Schulden nun umstrukturieren./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 16:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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