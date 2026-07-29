Gerresheimer Aktie

28,44EUR 1,76EUR 6,60%
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WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6

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29.07.2026 15:25:01

Gerresheimer Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer nach dem angekündigten Verkauf zweier Geschäftsbereiche auf "Overweight" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Die Veräußerung der US-Tochter Centor sowie des Segments Primary Packaging Plastics an den Finanzinvestor Apex Partners dürfte die Verschuldungssituation des Verpackungsherstellers weitgehend bereinigen, schrieb David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 13:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 13:02 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Gerresheimer AG Overweight
Unternehmen:
Gerresheimer AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
28,56 € 		Abst. Kursziel*:
61,06%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
28,44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
61,74%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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