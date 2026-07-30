GSK Aktie

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WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

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30.07.2026 14:13:57

GSK Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für GSK nach Zahlen zum zweiten Quartal von 1950 auf 2000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der britische Pharmakonzern habe solide, aber unspektakulär abgeschnitten, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe der Kapitalmarkttag eine klare Botschaft der Zuversicht in Bezug auf die mittelfristigen Umsätze, die Margen und den vorangetriebenen Wiederaufbau der Pipeline vermittelt./rob/la/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
20,00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
19,64 £ 		Abst. Kursziel*:
1,83%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
19,68 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
1,63%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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