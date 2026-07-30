FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für GSK nach Zahlen zum zweiten Quartal von 1950 auf 2000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der britische Pharmakonzern habe solide, aber unspektakulär abgeschnitten, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe der Kapitalmarkttag eine klare Botschaft der Zuversicht in Bezug auf die mittelfristigen Umsätze, die Margen und den vorangetriebenen Wiederaufbau der Pipeline vermittelt./rob/la/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:05 / CET





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