GSK Aktie
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WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach einer Veranstaltung im Zusammenhang mit der Quartalsbilanz auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Die Finanzierung der Forschung und Entwicklung des Pharmakonzerns sei ermutigend, schrieb Zain Ebrahim in einer Studie am Mittwoch. Gleiches gelte für den Geschäftsverlauf des britischen Pharmakonzerns./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:45 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
17,00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
20,40 £
|
Abst. Kursziel*:
-16,67%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
20,30 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16,26%
|
Analyst Name::
Zain Ebrahim
|
KGV*:
-
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