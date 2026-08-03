GSK Aktie

22,76EUR 0,36EUR 1,61%
GSK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

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03.08.2026 09:51:29

GSK Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für GSK von 2825 auf 3010 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Nachhaltigkeit des Geschäfts mit HIV-Medikamenten werde unterschätzt, schrieb Justin Smith in einer Studie am Montag. Positiv wertete der Experte auch geringere Ausgaben des Pharmakonzerns für Forschung und Entwicklung./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 13:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Outperform
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
30,10 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
22,62 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
19,51 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Justin Smith 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

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09:51 GSK Outperform Bernstein Research
30.07.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
29.07.26 GSK Halten DZ BANK
29.07.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
28.07.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

GSK PLC Registered Shs 22,76 1,61% GSK PLC Registered Shs

Aktuelle Aktienanalysen

10:05 BP Hold Jefferies & Company Inc.
10:05 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
09:52 Stellantis Neutral UBS AG
09:52 Philips Neutral UBS AG
09:51 GSK Outperform Bernstein Research
09:51 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
09:50 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:50 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
09:50 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
09:48 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
09:47 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:46 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:45 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:44 Siemens Hold Deutsche Bank AG
09:13 Siltronic Buy UBS AG
07:47 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:46 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Saint-Gobain Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
31.07.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 OMV Underperform RBC Capital Markets
31.07.26 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Apple Neutral UBS AG
31.07.26 Microsoft Buy UBS AG
31.07.26 Amazon Buy UBS AG
31.07.26 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Amazon Kaufen DZ BANK
31.07.26 Microsoft Kaufen DZ BANK
31.07.26 AXA Halten DZ BANK
31.07.26 Sanofi Neutral UBS AG
31.07.26 ING Group Buy UBS AG
31.07.26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 L'Oréal Buy UBS AG
31.07.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Erste Group Bank buy Deutsche Bank AG
31.07.26 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
31.07.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
31.07.26 Danone Buy UBS AG
31.07.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 London Stock Exchange Buy UBS AG
31.07.26 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 AXA Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

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