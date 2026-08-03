GSK Aktie
|22,76EUR
|0,36EUR
|1,61%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für GSK von 2825 auf 3010 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Nachhaltigkeit des Geschäfts mit HIV-Medikamenten werde unterschätzt, schrieb Justin Smith in einer Studie am Montag. Positiv wertete der Experte auch geringere Ausgaben des Pharmakonzerns für Forschung und Entwicklung./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 13:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Outperform
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
30,10 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
22,62 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
19,51 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Justin Smith
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
10:03
|FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in GSK von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
30.07.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.07.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 am Donnerstagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
29.07.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
28.07.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 beendet den Dienstagshandel im Plus (finanzen.at)
|
28.07.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 klettert am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
28.07.26
|Zuversicht in London: So entwickelt sich der FTSE 100 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
27.07.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|09:51
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|GSK Halten
|DZ BANK
|29.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|GSK Halten
|DZ BANK
|29.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.06.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|GSK Halten
|DZ BANK
|20.07.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|09.07.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|GSK PLC Registered Shs
|22,76
|1,61%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:05
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:05
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|09:52
|Philips Neutral
|UBS AG
|09:51
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|09:51
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:50
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:50
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:50
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:47
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:45
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:44
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Siltronic Buy
|UBS AG
|07:47
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Saint-Gobain Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|AXA Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|31.07.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|31.07.26
|Danone Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|31.07.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets