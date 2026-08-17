GSK Aktie
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WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GSK auf "Hold" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Der Pharmahersteller ebne den Weg für Wachstum in der nächsten Dekade, schrieb Kerry Holford am Freitagnachmittag anlässlich der ambitionierten Pläne zur Wachstumsbeschleunigung bei gleichzeitgem Schutz der Margen im Jahr 2031 und danach. Der Patentschutz für Dolutegravir laufe dann aus./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 16:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
20,00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
18,17 £
|
Abst. Kursziel*:
10,04%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
18,37 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,87%
|
Analyst Name::
Kerry Holford
|
KGV*:
-
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