GSK Aktie

23,27EUR -0,51EUR -2,14%
GSK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.07.2026 14:57:31

GSK Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für GSK von 2100 auf 2000 Pence gesenkt, aber krdie Einstufung auf "Halten" belassen. Die vorgelegten Quartalszahlen seien nur "Hintergrundmusik" gewesen angesichts der Vorstellung des Wachstumsbeschleunigungsplans des Pharmakonzerns, schrieb Elmar Kraus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Programm "Accelerate Growth" solle ab 2029 jährliche Einsparungen von 1,9 Milliarden Pfund erzielen, denen einmalige Kosten in Höhe von 2,4 Milliarden Pfdund gegenüberstünden. Das Gros der Einsparungen solle zur Wachstumsstimulierung in die Entwicklung der Spätphasen-Pipeline fließen./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 14:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Halten
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
20,15 £ 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
19,89 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Elmar Kraus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

mehr Nachrichten