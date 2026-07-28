GSK Aktie
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WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Der Umsatz habe die Konsensschätzung etwas übertroffen, angeführt von unerwartet starken Erlösen im Bereich Impfstoffe, schrieb Michael Leuchten am Dienstag in einer ersten Reaktion. Auch der operative Gewinn des Pharmakonzerns sei besser als erwartet ausgefallen./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
25,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20,24 £
|
Abst. Kursziel*:
23,52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
20,84 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,96%
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
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