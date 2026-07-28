GSK Aktie

24,29EUR 1,62EUR 7,15%
GSK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.07.2026 14:46:33

GSK Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Der Umsatz habe die Konsensschätzung etwas übertroffen, angeführt von unerwartet starken Erlösen im Bereich Impfstoffe, schrieb Michael Leuchten am Dienstag in einer ersten Reaktion. Auch der operative Gewinn des Pharmakonzerns sei besser als erwartet ausgefallen./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Buy
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
25,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
20,24 £ 		Abst. Kursziel*:
23,52%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
20,84 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
19,96%
Analyst Name::
Michael Leuchten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

mehr Nachrichten