NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Analyst Zain Ebrahim hob am Montagabend seine Schätzungen für die Briten an nach den Resultaten für das zweite Quartal, dem "Accelerate Growth"-Event und der Einarbeitung der Schätzungen für den übernommenen Krebsspezialisten Nuvalent. Wichtige Impulse aus der Pipeline erwartet er von GSK aber erst 2028./rob/ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 22:53 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 00:15 / BST



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