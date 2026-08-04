GSK Aktie

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WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

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04.08.2026 07:14:05

GSK Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Analyst Zain Ebrahim hob am Montagabend seine Schätzungen für die Briten an nach den Resultaten für das zweite Quartal, dem "Accelerate Growth"-Event und der Einarbeitung der Schätzungen für den übernommenen Krebsspezialisten Nuvalent. Wichtige Impulse aus der Pipeline erwartet er von GSK aber erst 2028./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 22:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
17,00 £
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
19,09 £ 		Abst. Kursziel*:
-10,97%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
19,10 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-10,97%
Analyst Name::
Zain Ebrahim 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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