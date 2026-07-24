GSK Aktie
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WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1.700 Pence belassen. Zain Ebrahim verglich in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Pharmakonzern mit dem Analystenschnitt - mit dem Fazit, dass er beim Kerngewinn je Aktie etwas darüber liege. Zielsetzungen von GSK sollten den Konsens untermauern. Er erwartet ein insgesamt solides Quartal./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 09:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 09:29 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
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Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
17,00 £
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Rating jetzt:
Underweight
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Kurs*:
19,25 £
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Abst. Kursziel*:
-11,67%
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Rating update:
Underweight
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Kurs aktuell:
19,20 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,44%
|
Analyst Name::
Zain Ebrahim
|
KGV*:
-
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