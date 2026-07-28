GSK Aktie

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WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

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28.07.2026 15:06:39

GSK Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für GSK nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2825 Pence belassen. Der britische Pharmakonzern habe die Markterwartung mit Blick auf den bereinigten Gewinn je Aktie übertroffen, hob Justin Smith in einer am Dienstag vorliegenden Studie hervor. Kluge langfristige Maßnahmen im Bereich Forschung und Entwicklung hätten die auch insgesamt soliden Resultate untermauert./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 11:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Outperform
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
28,25 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
20,77 £ 		Abst. Kursziel*:
36,01%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
20,54 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
37,54%
Analyst Name::
Justin Smith 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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