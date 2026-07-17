GSK Aktie
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|-1,79%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
17.07.2026 13:35:41
GSK Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Der Abbruch einer Medikamentenentwicklung gegen chronischen refraktären Husten dürfte die Aktien etwas belasten, schrieb Zain Ebrahim in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 10:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 10:25 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
17,00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
18,85 £
|
Abst. Kursziel*:
-9,79%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
19,17 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,32%
|
Analyst Name::
Zain Ebrahim
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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