Hennes & Mauritz AB Aktie
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WKN: 872318 / ISIN: SE0000106270
HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat H&M nach Quartalszahlen des Modekonzerns mit einem Kursziel von 160 schwedischen Kronen auf "Hold" belassen. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum liege moderat über der Konsensschätzung, und die überraschend hohe operative Ergebnismarge (Ebit) sei unter anderem der Rückerstattung gezahlter US-Zölle geschuldet, schrieb Adam Cochrane am Donnerstag. Ohne diese und andere positive Sonderfaktoren hätten die Bruttomargen enttäuscht, was aber durch die besser als erwartete Kostenkontrolle kompensiert worden sei./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 06:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Hold
|
Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
160,00 SEK
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
166,20 SEK
|
Abst. Kursziel*:
-3,73%
|
Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
166,20 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,73%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|
11:19
|ANALYSE-FLASH: Barclays belässt H&M auf 'Underweight' - Ziel 157 Kronen (dpa-AFX)
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09.09.26
|Erste Schätzungen: Hennes Mauritz (H M, H&M) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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26.06.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt H&M auf 'Underweight' - Ziel 114 Kronen (dpa-AFX)
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25.06.26
|H&M enttäuscht auch im zweiten Quartal - Aktie des Modehändlers fällt (dpa-AFX)
|
24.06.26
|Ausblick: H&M legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
24.06.26
|ROUNDUP: Warnstreik bei Kaufland - was Kunden erwartet (dpa-AFX)
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10.06.26
|Erste Schätzungen: Hennes Mauritz (H M, H&M) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
03.06.26
|ROUNDUP: Verdi kündigt neue bundesweite Warnstreiks im Handel an (dpa-AFX)
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|11:31
|Hennes & Mauritz AB Hold
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|10:05
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|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|10:05
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|09:46
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:29
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|UBS AG
|02.12.24
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|UBS AG
|25.11.24
|Hennes & Mauritz AB Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.24
|Hennes & Mauritz AB Buy
|UBS AG
|05.11.24
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|10:05
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|09:35
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Hennes & Mauritz AB Sell
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|26.08.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Hennes & Mauritz AB Underperform
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|11:31
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|09:46
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:29
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
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Aktuelle Aktienanalysen
|11:31
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|UBS AG
|07:29
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|UBS AG
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|Porsche vz. Hold
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|23.09.26
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