Diageo Aktie

19,14EUR 0,31EUR 1,65%
Diageo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

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24.09.2026 12:39:18

Diageo Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Diageo auf "Hold" mit einem Kursziel von 1734 Pence belassen. Analyst Mitch Collett äußerte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung zur Neubesetzung auf dem Posten des Finanzchefs. Nur einen Monat nach der Bekanntgabe einer Dreijahresstrategie sei der Zeitpunkt etwas überraschend./tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Hold
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
17,34 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
18,78 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
16,46 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Mitch Collett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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12:39 Diageo Hold Deutsche Bank AG
23.09.26 Diageo Outperform Bernstein Research
23.09.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.09.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
21.09.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Diageo plc 19,14 1,65% Diageo plc

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14:17 McDonald's Buy UBS AG
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14:04 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
14:03 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
14:03 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
14:03 Ryanair Outperform Bernstein Research
13:59 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
13:59 Fraport Market-Perform Bernstein Research
13:58 BP Outperform RBC Capital Markets
13:57 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
13:56 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:22 Tesla Neutral UBS AG
13:19 AB InBev Buy UBS AG
13:19 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
12:51 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:51 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:50 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:39 Diageo Hold Deutsche Bank AG
12:34 BBVA Hold Deutsche Bank AG
12:31 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
12:30 AB InBev Buy Deutsche Bank AG
12:25 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
12:09 ASOS Buy Deutsche Bank AG
12:09 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:08 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:08 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
12:08 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
12:08 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:07 ASOS Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:04 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:04 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:03 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:03 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:02 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:31 Hennes & Mauritz AB Hold Deutsche Bank AG
11:08 ASOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:07 secunet Security Networks Buy Warburg Research
11:07 Kontron Buy Warburg Research
11:05 Dürr Halten DZ BANK
10:24 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
10:05 Hennes & Mauritz AB Underweight Barclays Capital
09:46 Hennes & Mauritz AB Hold Jefferies & Company Inc.
09:35 Hennes & Mauritz AB Sell Goldman Sachs Group Inc.
09:30 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
09:29 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
08:35 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
08:28 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
08:18 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
08:04 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
07:59 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
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