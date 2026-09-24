AIR France-KLM Aktie
|11,46EUR
|-0,14EUR
|-1,16%
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
AIR France-KLM Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 12,20 Euro auf "Market-Perform" belassen. Fluggesellschaften und ihre Anleger hätten augenblicklich ein Problem, das alle anderen in den Schatten stelle: die Kerosinpreise, schrieb Alex Irving am Mittwoch. Die Airlines müssten mit einer Verdopplung ihres größten Kostenfaktors zurechtkommen und die Absicherungsgeschäfte liefen bald aus. Kapazitätseinschränkunngen im Winter reichten wohl nicht aus, um Verluste zu verhindern. Finanzschwächere Airlines könnte es in Bedrängnis bringen, schrieb er unter Verweis auf Air Baltic unter Chapter 11 des US-Insolvenzrechts. Für die Überlebenden winke derweil eine bessere Marktstruktur. Den Flughafenbetreibern bleibe derweil nur die Möglichkeit, den Sturm einfach durchzustehen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 22:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
12,20 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
11,50 €
|
Abst. Kursziel*:
6,09%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
11,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,46%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
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|30.07.26
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|30.07.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|05.06.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|24.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|AIR France-KLM Underweight
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|14.01.26
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Aktien in diesem Artikel
|AIR France-KLM
|11,46
|-1,16%
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|14:17
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|UBS AG
|14:04
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|14:04
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|14:03
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|14:03
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:03
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|13:59
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:59
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|13:58
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|13:57
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|13:56
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:22
|Tesla Neutral
|UBS AG
|13:19
|AB InBev Buy
|UBS AG
|13:19
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|12:51
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:51
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:50
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:39
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|12:34
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:31
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|12:30
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|12:25
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|12:09
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:09
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:08
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:08
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:08
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:08
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:04
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:04
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:03
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:03
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:31
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|11:08
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:07
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|11:07
|Kontron Buy
|Warburg Research
|11:05
|Dürr Halten
|DZ BANK
|10:24
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:05
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|09:46
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:30
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:29
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:35
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|08:28
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|08:18
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.