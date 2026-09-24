Volvo AB Aktie
|28,68EUR
|-0,24EUR
|-0,83%
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
Volvo AB (B) Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volvo von 321 auf 337 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller dürfte im Oktober ein 28-prozentiges Auftragswachstum für das dritte Quartal berichten und einen ersten Marktausblick auf 2027 geben, schrieb Nicolai Kempf in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die Auslieferungen dürften noch höher ausfallen. Zwar drohten die saisonale Volumenschwäche, gestiegene Materialkosten sowie weitere Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen die Margen zu belasten. Dem wirkten aber eine wohl weiter gute Preisentwicklung und eine hohe Auslastung der Nutzfahrzeugflotten entgegen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Hold
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
337,00 SEK
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
327,30 SEK
|
Abst. Kursziel*:
2,96%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
327,30 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,96%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volvo AB (B)
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|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|08:28
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|17.07.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|07.07.26
|Volvo AB Underweight
|Barclays Capital
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|08:28
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|28,68
|-0,83%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:24
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:05
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|09:46
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:30
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:29
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:35
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|08:28
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|08:18
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:04
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|07:29
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|07:18
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:11
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|06:55
|BMW Neutral
|UBS AG
|06:54
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:17
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|23.09.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|1&1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.09.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Valeo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG