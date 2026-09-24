Volvo AB Aktie

28,68EUR -0,24EUR -0,83%
Volvo AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

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24.09.2026 08:28:47

Volvo AB (B) Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volvo von 321 auf 337 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller dürfte im Oktober ein 28-prozentiges Auftragswachstum für das dritte Quartal berichten und einen ersten Marktausblick auf 2027 geben, schrieb Nicolai Kempf in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die Auslieferungen dürften noch höher ausfallen. Zwar drohten die saisonale Volumenschwäche, gestiegene Materialkosten sowie weitere Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen die Margen zu belasten. Dem wirkten aber eine wohl weiter gute Preisentwicklung und eine hohe Auslastung der Nutzfahrzeugflotten entgegen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo AB (B) Hold
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
337,00 SEK
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
327,30 SEK 		Abst. Kursziel*:
2,96%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
327,30 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
2,96%
Analyst Name::
Nicolai Kempf 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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08:28 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
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14.09.26 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
10.09.26 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
28.07.26 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

Volvo AB (B) 28,68 -0,83% Volvo AB (B)

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10:05 Hennes & Mauritz AB Underweight Barclays Capital
09:46 Hennes & Mauritz AB Hold Jefferies & Company Inc.
09:35 Hennes & Mauritz AB Sell Goldman Sachs Group Inc.
09:30 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
09:29 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
08:35 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
08:28 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
08:18 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
08:04 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
07:59 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
07:29 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
07:29 Henkel vz. Neutral UBS AG
07:18 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
07:11 Symrise Equal Weight Barclays Capital
06:55 BMW Neutral UBS AG
06:54 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
06:17 Akzo Nobel Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 Apple Neutral UBS AG
23.09.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
23.09.26 K+S Kaufen DZ BANK
23.09.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
23.09.26 Stellantis Underperform Bernstein Research
23.09.26 Renault Outperform Bernstein Research
23.09.26 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
23.09.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
23.09.26 BMW Outperform Bernstein Research
23.09.26 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
23.09.26 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
23.09.26 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
23.09.26 Engie Outperform Bernstein Research
23.09.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.26 1&1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.09.26 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.26 Valeo Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
23.09.26 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
23.09.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 TUI Buy Deutsche Bank AG
23.09.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
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