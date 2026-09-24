AUMOVIO Aktie
|36,75EUR
|0,20EUR
|0,55%
WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
AUMOVIO Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Aumovio nach einer Kapitalmarktveranstaltung von Partner Aurora mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Outperform" belassen. Dass Aurora 30.000 autonome Lastkraftwagen bis zum Jahr 2030 auf die Straße bringen wolle, sei für Aumovio positiv, schrieb Harry Martin am Donnerstag. Ein Erfolg von Aurora sei auch für den Autozulieferer als exklusivem Hardware-Zulieferer und Instandhaltungs-Dienstleister von entscheidender Bedeutung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 06:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 06:39 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Outperform
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
54,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
36,40 €
|
Abst. Kursziel*:
48,35%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
36,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46,94%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AUMOVIO
|
23.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
22.09.26
|MDAX aktuell: MDAX liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
21.09.26
|MDAX aktuell: Börsianer lassen MDAX mittags steigen (finanzen.at)
|
21.09.26
|XETRA-Handel: MDAX zum Start des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
18.09.26
|Handel in Frankfurt: MDAX beendet den Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
18.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
18.09.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
18.09.26
|Freundlicher Handel: MDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu AUMOVIO
|12:25
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|12:25
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|12:25
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AUMOVIO
|36,75
|0,55%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:17
|McDonald's Buy
|UBS AG
|14:04
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|14:04
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|14:03
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|14:03
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:03
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|13:59
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:59
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|13:58
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|13:57
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|13:56
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:22
|Tesla Neutral
|UBS AG
|13:19
|AB InBev Buy
|UBS AG
|13:19
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|12:51
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:51
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:50
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:39
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|12:34
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:31
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|12:30
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|12:25
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|12:09
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:09
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:08
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:08
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:08
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:08
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:04
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:04
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:03
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:03
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:31
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|11:08
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:07
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|11:07
|Kontron Buy
|Warburg Research
|11:05
|Dürr Halten
|DZ BANK
|10:24
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:05
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|09:46
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:30
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:29
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:35
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|08:28
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|08:18
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:04
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets