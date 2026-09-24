Iberdrola Aktie

20,26EUR 0,11EUR 0,55%
Iberdrola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

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24.09.2026 15:20:28

Iberdrola SA Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Iberdrola nach einem Investorentreffen mit dem Konzernchef Ignacio Galán auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Bei dem spanischen Energiekonzern bleibe das Netzgeschäft der wichtigste Wachstumstreiber, schrieb Jorge Alonso Suils in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Zielsetzungen für 2026 wirkten solide. Die entscheidende Frage sei, wie das Unternehmen seine umfangreichen Investitionen finanzieren werde./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 11:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 11:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Market-Perform
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
20,27 € 		Abst. Kursziel*:
-1,33%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
20,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,28%
Analyst Name::
Jorge Alonso Suils 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Iberdrola SA 20,26 0,55% Iberdrola SA

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13:59 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
13:59 Fraport Market-Perform Bernstein Research
13:58 BP Outperform RBC Capital Markets
13:57 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
13:56 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:22 Tesla Neutral UBS AG
13:19 AB InBev Buy UBS AG
13:19 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
12:51 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:51 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:50 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:39 Diageo Hold Deutsche Bank AG
12:34 BBVA Hold Deutsche Bank AG
12:31 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
12:30 AB InBev Buy Deutsche Bank AG
12:25 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
12:09 ASOS Buy Deutsche Bank AG
12:09 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:08 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:08 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
12:08 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
12:08 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:07 ASOS Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:04 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:04 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:03 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:03 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:02 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:31 Hennes & Mauritz AB Hold Deutsche Bank AG
11:08 ASOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:07 secunet Security Networks Buy Warburg Research
11:07 Kontron Buy Warburg Research
11:05 Dürr Halten DZ BANK
10:24 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
10:05 Hennes & Mauritz AB Underweight Barclays Capital
09:46 Hennes & Mauritz AB Hold Jefferies & Company Inc.
09:35 Hennes & Mauritz AB Sell Goldman Sachs Group Inc.
09:30 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
09:29 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
08:35 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
08:28 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
08:18 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
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