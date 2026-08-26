Hennes & Mauritz AB Aktie
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WKN: 872318 / ISIN: SE0000106270
HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 114 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Analystin Georgina Johanan rechnet bei den am 24. September erwarteten Zahlen des Modekonzerns zum dritten Geschäftsquartal nicht mit Überraschungen, wie sie am Dienstag schrieb. Allerdings liege ihre Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) von H&M für das Schlussviertel 2025/26 rund 10 Prozent unter der durchschnittlichen Analystenprognose./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Underweight
|
Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
114,00 SEK
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
184,50 SEK
|
Abst. Kursziel*:
-38,21%
|
Rating update:
Underweight
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Kurs aktuell:
184,50 SEK
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Abst. Kursziel aktuell:
-38,21%
|
Analyst Name::
Georgina Johanan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|
26.06.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt H&M auf 'Underweight' - Ziel 114 Kronen (dpa-AFX)
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25.06.26
|H&M enttäuscht auch im zweiten Quartal - Aktie des Modehändlers fällt (dpa-AFX)
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24.06.26
|Ausblick: H&M legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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24.06.26
|ROUNDUP: Warnstreik bei Kaufland - was Kunden erwartet (dpa-AFX)
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10.06.26
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03.06.26
|ROUNDUP: Verdi kündigt neue bundesweite Warnstreiks im Handel an (dpa-AFX)
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03.06.26
|Verdi kündigt neue bundesweite Warnstreiks im Handel an (dpa-AFX)
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Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
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Aktien in diesem Artikel
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