Hennes & Mauritz AB Aktie
|15,76EUR
|-0,32EUR
|-1,99%
WKN: 872318 / ISIN: SE0000106270
HennesMauritz AB (HM, H&M) Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für H&M von 150 auf 145 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Richard Edwards passte seine Schätzungen am Mittwoch vor dem Quartalsbericht der Schweden am 24. September an voraussichtlich maue Umsätze und Margen im dritten Quartal an./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 17:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Sell
|
Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
145,00 SEK
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
15,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
179,00 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Edwards
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|
26.06.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt H&M auf 'Underweight' - Ziel 114 Kronen (dpa-AFX)
|
25.06.26
|H&M enttäuscht auch im zweiten Quartal - Aktie des Modehändlers fällt (dpa-AFX)
|
24.06.26
|Ausblick: H&M legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
24.06.26
|ROUNDUP: Warnstreik bei Kaufland - was Kunden erwartet (dpa-AFX)
|
10.06.26
|Erste Schätzungen: Hennes Mauritz (H M, H&M) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
03.06.26
|ROUNDUP: Verdi kündigt neue bundesweite Warnstreiks im Handel an (dpa-AFX)
|
03.06.26
|Verdi kündigt neue bundesweite Warnstreiks im Handel an (dpa-AFX)
|
01.06.26
|ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für H&M auf 175 Kronen - 'Sector Perform' (dpa-AFX)
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|14:08
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.08.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|17.08.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:08
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.08.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|17.08.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.25
|Hennes & Mauritz AB Buy
|UBS AG
|02.12.24
|Hennes & Mauritz AB Buy
|UBS AG
|25.11.24
|Hennes & Mauritz AB Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.24
|Hennes & Mauritz AB Buy
|UBS AG
|05.11.24
|Hennes & Mauritz AB Outperform
|RBC Capital Markets
|14:08
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.08.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Hennes & Mauritz AB Underperform
|Bernstein Research
|26.06.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|26.06.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|17.08.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.06.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|15,76
|-1,99%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:19
|EVN buy
|Baader Bank
|14:10
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:08
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:47
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:06
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|11:44
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|11:13
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:01
|Flughafen Wien neutral
|Erste Group Bank
|09:38
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|08:57
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:39
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|08:34
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|08:24
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|08:16
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:09
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:57
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:49
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|07:24
|Dermapharm Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:06
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:02
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:01
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|06:56
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|06:55
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|26.08.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.08.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|BioNTech Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|26.08.26
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|26.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|26.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|26.08.26
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|26.08.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.