Hennes & Mauritz AB Aktie

15,76EUR -0,32EUR -1,99%
Hennes & Mauritz AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 872318 / ISIN: SE0000106270

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27.08.2026 14:08:23

HennesMauritz AB (HM, H&M) Sell

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für H&M von 150 auf 145 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Richard Edwards passte seine Schätzungen am Mittwoch vor dem Quartalsbericht der Schweden am 24. September an voraussichtlich maue Umsätze und Margen im dritten Quartal an./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 17:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Sell
Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
145,00 SEK
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
15,80 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
179,00 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Edwards 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

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mehr Analysen
14:08 Hennes & Mauritz AB Sell Goldman Sachs Group Inc.
26.08.26 Hennes & Mauritz AB Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.08.26 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
19.08.26 Hennes & Mauritz AB Neutral UBS AG
17.08.26 Hennes & Mauritz AB Hold Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) 15,76 -1,99% Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

Aktuelle Aktienanalysen

14:19 EVN buy Baader Bank
14:10 Meta Platforms Buy Goldman Sachs Group Inc.
14:08 Hennes & Mauritz AB Sell Goldman Sachs Group Inc.
12:47 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:06 Gerresheimer Neutral UBS AG
11:44 DEUTZ Kaufen DZ BANK
11:13 Gerresheimer Hold Jefferies & Company Inc.
10:01 Flughafen Wien neutral Erste Group Bank
09:38 Delivery Hero Neutral UBS AG
08:57 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:48 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
08:39 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
08:34 Aroundtown Hold Deutsche Bank AG
08:31 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
08:24 Salesforce Neutral UBS AG
08:16 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.
08:09 ASOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:57 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
07:49 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
07:29 Enel Market-Perform Bernstein Research
07:24 Dermapharm Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:08 NVIDIA Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:06 Salesforce Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:02 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:01 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
06:58 NVIDIA Outperform Bernstein Research
06:56 Bilfinger Buy UBS AG
06:55 Vestas Wind Systems A-S Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.08.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.08.26 CTS Eventim Kaufen DZ BANK
26.08.26 Broadcom Sector Perform RBC Capital Markets
26.08.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
26.08.26 Schoeller-Bleckmann Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.08.26 BioNTech Buy Deutsche Bank AG
26.08.26 FACC kaufen Erste Group Bank
26.08.26 Formycon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.08.26 Eckert & Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.08.26 Aroundtown Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.08.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
26.08.26 ING Group Buy Deutsche Bank AG
26.08.26 Deutsche Euroshop Hold Warburg Research
26.08.26 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
26.08.26 FRIEDRICH VORWERK Hold Jefferies & Company Inc.
26.08.26 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
26.08.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
26.08.26 Aroundtown Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.08.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.08.26 Aroundtown Buy Warburg Research
26.08.26 Hennes & Mauritz AB Underweight JP Morgan Chase & Co.
26.08.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
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