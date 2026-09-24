Kontron Aktie
|20,84EUR
|-0,04EUR
|-0,19%
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
Kontron Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kontron mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag des Spezialisten für das Internet-der-Dinge (IoT) habe seine Schätzungen weitgehend bestätigt, schrieb Malte Schaumann am Donnerstag. Das Marktumfeld dürfte in den kommenden Jahren eine Stütze sein./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Kontron Buy
|
Unternehmen:
Kontron
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
28,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20,62 €
|
Abst. Kursziel*:
38,22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
20,84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,76%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Kontron
|
23.09.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
23.09.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
23.09.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
22.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: Zum Start Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
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22.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
21.09.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
17.09.26
|Kontron-Aktie im Plus: Ambitionierte Ziele - Gewinn soll dank KI verdoppelt werden (dpa-AFX)
|
17.09.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Start stärker (finanzen.at)
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|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
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|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|11:07
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|31.08.20
|Kontron Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|14.04.20
|Kontron neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|26.08.19
|Kontron Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
Aktien in diesem Artikel
|Kontron
|20,78
|-0,48%
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|WACKER CHEMIE Underweight
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|12:03
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:03
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:31
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|11:08
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:07
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|11:07
|Kontron Buy
|Warburg Research
|11:05
|Dürr Halten
|DZ BANK
|10:24
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:05
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|09:46
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:30
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:29
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:35
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|08:28
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|08:18
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:04
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|07:29
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|07:18
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:11
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|06:55
|BMW Neutral
|UBS AG
|06:54
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:17
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|23.09.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|23.09.26
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|Bernstein Research
|23.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.