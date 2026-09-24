Kontron Aktie

20,84EUR -0,04EUR -0,19%
Kontron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5

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24.09.2026 11:07:08

Kontron Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kontron mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag des Spezialisten für das Internet-der-Dinge (IoT) habe seine Schätzungen weitgehend bestätigt, schrieb Malte Schaumann am Donnerstag. Das Marktumfeld dürfte in den kommenden Jahren eine Stütze sein./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Kontron Buy
Unternehmen:
Kontron 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
28,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
20,62 € 		Abst. Kursziel*:
38,22%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
20,84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36,76%
Analyst Name::
Malte Schaumann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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11:07 Kontron Buy Warburg Research
18.09.26 Kontron Buy Warburg Research
18.09.26 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.26 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Kontron Kaufen DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel

Kontron 20,78 -0,48% Kontron

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12:04 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:04 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:03 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:03 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:02 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:31 Hennes & Mauritz AB Hold Deutsche Bank AG
11:08 ASOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:07 secunet Security Networks Buy Warburg Research
11:07 Kontron Buy Warburg Research
11:05 Dürr Halten DZ BANK
10:24 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
10:05 Hennes & Mauritz AB Underweight Barclays Capital
09:46 Hennes & Mauritz AB Hold Jefferies & Company Inc.
09:35 Hennes & Mauritz AB Sell Goldman Sachs Group Inc.
09:30 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
09:29 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
08:35 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
08:28 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
08:18 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
08:04 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
07:59 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
07:29 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
07:29 Henkel vz. Neutral UBS AG
07:18 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
07:11 Symrise Equal Weight Barclays Capital
06:55 BMW Neutral UBS AG
06:54 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
06:17 Akzo Nobel Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 Apple Neutral UBS AG
23.09.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
23.09.26 K+S Kaufen DZ BANK
23.09.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
23.09.26 Stellantis Underperform Bernstein Research
23.09.26 Renault Outperform Bernstein Research
23.09.26 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
23.09.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
23.09.26 BMW Outperform Bernstein Research
23.09.26 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
23.09.26 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
23.09.26 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
23.09.26 Engie Outperform Bernstein Research
23.09.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
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