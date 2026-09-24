Tesla Aktie
|331,40EUR
|-2,15EUR
|-0,64%
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
Tesla Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla mit einem Kursziel von 385 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Seine Schätzung von 470.000 ausgelieferten Fahrzeugen im dritten Quartal liege über der Konsensprognose, aber fünf beziehungsweise ein Prozent unter den Werten aus dem Vorjahr und Vorquartal, schrieb Joseph Spak am Mittwochabend. Einen großen Einfluss auf den Aktienkurs sollten die Absatzzahlen nicht haben, da die Anleger sich zunehmend weniger für das traditionelle Geschäft mit Elektroautos interessierten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 22:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Neutral
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 385,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 380,12
|
Abst. Kursziel*:
1,28%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 380,12
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,28%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Tesla
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23.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 schwächelt zum Start (finanzen.at)
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21.09.26
|There’s room in space for more than just Elon Musk (Financial Times)
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17.09.26
|Tesla-Aktie trotzdem stark: US-Regulierer stellt kritische Fragen zum autonomen Cybercab (dpa-AFX)
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16.09.26
|Tesla, IBM & Co: Warum die Börsengänge von OpenAI und Anthropic Blue-Chip-Aktien gefährlich werden könnten (finanzen.at)
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15.09.26
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15.09.26
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14.09.26
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14.09.26
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Analysen zu Tesla
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|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:22
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|13:22
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|331,40
|-0,64%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:17
|McDonald's Buy
|UBS AG
|14:04
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|14:04
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|14:03
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|14:03
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:03
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|13:59
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:59
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|13:58
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|13:57
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|13:56
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:22
|Tesla Neutral
|UBS AG
|13:19
|AB InBev Buy
|UBS AG
|13:19
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|12:51
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:51
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:50
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:39
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|12:34
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:31
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|12:30
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|12:25
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|12:09
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:09
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:08
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:08
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:08
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:08
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:04
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:04
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:03
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:03
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:31
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|11:08
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:07
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|11:07
|Kontron Buy
|Warburg Research
|11:05
|Dürr Halten
|DZ BANK
|10:24
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:05
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|09:46
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:30
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:29
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:35
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|08:28
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|08:18
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:04
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets