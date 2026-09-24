Hennes & Mauritz AB Aktie
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WKN: 872318 / ISIN: SE0000106270
HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat H&M nach Quartalszahlen des Modekonzerns mit einem Kursziel von 175 schwedischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) liege knapp über der Konsensschätzung, wenn man die Erstattung von US-Zöllen außen vor lasse, schrieb Richard Chamberlain am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Die aktuelle Geschäftsentwicklung entspreche den Erwartungen. Doch die hohen Lagerbestände spiegelten die Lieferketten- und Logistikprobleme wider./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 02:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 02:31 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Sector Perform
|
Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
175,00 SEK
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
166,20 SEK
|
Abst. Kursziel*:
5,29%
|
Rating update:
Sector Perform
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Kurs aktuell:
166,20 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,29%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|
09.09.26
|Erste Schätzungen: Hennes Mauritz (H M, H&M) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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26.06.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt H&M auf 'Underweight' - Ziel 114 Kronen (dpa-AFX)
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25.06.26
|H&M enttäuscht auch im zweiten Quartal - Aktie des Modehändlers fällt (dpa-AFX)
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24.06.26
|Ausblick: H&M legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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24.06.26
|ROUNDUP: Warnstreik bei Kaufland - was Kunden erwartet (dpa-AFX)
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10.06.26
|Erste Schätzungen: Hennes Mauritz (H M, H&M) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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03.06.26
|ROUNDUP: Verdi kündigt neue bundesweite Warnstreiks im Handel an (dpa-AFX)
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03.06.26
|Verdi kündigt neue bundesweite Warnstreiks im Handel an (dpa-AFX)
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|10:05
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|Goldman Sachs Group Inc.
|09:29
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|RBC Capital Markets
|21.09.26
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|25.08.26
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Aktien in diesem Artikel
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Aktuelle Aktienanalysen
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