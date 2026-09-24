TotalEnergies Aktie
|80,92EUR
|0,64EUR
|0,80%
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
TotalEnergies Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria passte seine Schätzungen in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der integrierten Energiekonzerne in Europa und den USA an aktuelle Rohstoffpreise sowie Angebot und Nachfrage an. Die Gewinnerwartungen im Sektor dürften immens steigen, so der Experte. Zu verdanken sei dies rekordhohen Raffiniermargen und starken Handelsergebnissen. Borkhataria setzt vor allem auf BP, Repsol, Neste und Aker BP./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 22:14 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
85,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
80,37 €
|
Abst. Kursziel*:
5,76%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
80,92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,04%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TotalEnergies
|
23.09.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
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23.09.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
23.09.26
|Börse Europa in Rot: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
23.09.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
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23.09.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Totalenergies auf 'Neutral' - Ziel bleibt 83 Euro (dpa-AFX)
|
21.09.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
21.09.26
|Börse Europa in Grün: Börsianer lassen Euro STOXX 50 nachmittags steigen (finanzen.at)
|
21.09.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)
Analysen zu TotalEnergies
|14:03
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|14.09.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:03
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|14.09.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:03
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|14.09.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|23.09.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|TotalEnergies
|81,18
|1,12%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:31
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|15:20
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|14:17
|McDonald's Buy
|UBS AG
|14:04
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|14:04
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|14:03
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|14:03
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:03
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|13:59
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:59
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|13:58
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|13:57
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|13:56
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:22
|Tesla Neutral
|UBS AG
|13:19
|AB InBev Buy
|UBS AG
|13:19
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|12:51
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:51
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:50
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:39
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|12:34
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:31
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|12:30
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|12:25
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|12:09
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:09
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:08
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:08
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:08
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:08
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:04
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:04
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:03
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:03
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:31
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|11:08
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:07
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|11:07
|Kontron Buy
|Warburg Research
|11:05
|Dürr Halten
|DZ BANK
|10:24
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:05
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|09:46
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:30
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:29
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:35
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|08:28
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|08:18
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.