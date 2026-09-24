secunet Security Networks Aktie
|233,50EUR
|-13,00EUR
|-5,27%
WKN: 727650 / ISIN: DE0007276503
secunet Security Networks Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Secunet mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christian Cohrs äußerte sich am Donnerstag zurückhaltend zu Spekulationen in Presseberichten über einen möglichen Großauftrag der Bundeswehr für das IT-Sicherheitsunternehmen. Der einzige offizielle Anhaltspunkt sei die Tagesordnung des Haushaltsausschusses des Bundestages. Eine längerfristige Vereinbarung mit der Bundeswehr wäre gleichwohl eine sehr gute Nachricht./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: secunet Security Networks AG Buy
|
Unternehmen:
secunet Security Networks AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
260,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
235,50 €
|
Abst. Kursziel*:
10,40%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
233,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,35%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu secunet Security Networks AG
|
12:26
|Schwache Performance in Frankfurt: So steht der SDAX aktuell (finanzen.at)
|
23.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
23.09.26
|SDAX aktuell: SDAX am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
23.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX sackt mittags ab (finanzen.at)
|
22.09.26
|Freundlicher Handel: SDAX mit Gewinnen (finanzen.at)
|
22.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
21.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: Zum Ende des Montagshandels Gewinne im SDAX (finanzen.at)
|
21.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu secunet Security Networks AG
|11:07
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|17.08.26
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|14.08.26
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|11:07
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|17.08.26
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|14.08.26
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|11:07
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|17.08.26
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|14.08.26
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|25.04.25
|secunet Security Networks Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.10.24
|secunet Security Networks Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktien in diesem Artikel
|secunet Security Networks AG
|236,00
|-4,26%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:04
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:04
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:03
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:03
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:31
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|11:08
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:07
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|11:07
|Kontron Buy
|Warburg Research
|11:05
|Dürr Halten
|DZ BANK
|10:24
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:05
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|09:46
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:30
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:29
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:35
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|08:28
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|08:18
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:04
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|07:29
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|07:18
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:11
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|06:55
|BMW Neutral
|UBS AG
|06:54
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:17
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|23.09.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.