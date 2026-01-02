HORNBACH Aktie

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Hornbach Holding von 118 auf 96 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Die Ergebnistrends der Baumarkt-Dachgesellschaft für das Geschäftsjahr 2025/26 seien enttäuschend, schrieb Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für das laufende und kommende Geschäftsjahr um rund 14 Prozent. Das anhaltend positive Anlagevotum begründete er mit der im europäischen Branchenvergleich weit unterdurchschnittlichen Bewertung./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 11:35 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HORNBACH Holding Add
Unternehmen:
HORNBACH Holding 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
96,00 €
Rating jetzt:
Add 		Kurs*:
82,40 € 		Abst. Kursziel*:
16,50%
Rating update:
Add 		Kurs aktuell:
82,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,22%
Analyst Name::
Volker Bosse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

