HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KSB von 1250 auf 1280 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. 2025 sei wohl solide verlaufen, schrieb Stefan Augustin am Mittwoch anlässlich der vom Pumpenhersteller vorgelegten Eckdaten. Mit dem leicht erhöhten Kursziel reflektiert er veränderte Bewertungen der Konkurrenz./rob/ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



