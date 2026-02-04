KSB Aktie

1 115,00EUR 5,00EUR 0,45%
KSB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 629203 / ISIN: DE0006292030

04.02.2026 10:38:18

KSB SECo vz Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KSB von 1250 auf 1280 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. 2025 sei wohl solide verlaufen, schrieb Stefan Augustin am Mittwoch anlässlich der vom Pumpenhersteller vorgelegten Eckdaten. Mit dem leicht erhöhten Kursziel reflektiert er veränderte Bewertungen der Konkurrenz./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KSB SE & Co. KGaA Vz. Buy
Unternehmen:
KSB SE & Co. KGaA Vz. 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
1 280,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 115,00 € 		Abst. Kursziel*:
14,80%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 115,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,80%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu KSB SE & Co. KGaA Vz.

