KSB Aktie
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WKN: 629203 / ISIN: DE0006292030
KSB SECo vz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat KSB mit "Buy" und einem Kursziel von 1300 Euro in die Bewertung aufgenommen. KSB halte einen bedeutenden Anteil am stark fragmentierten Markt für Kühlpumpen für Kernreaktoren, schrieb Robert-Jan van der Horst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts des steigenden Strombedarfs durch Künstliche Intelligenz (KI) dürfte die starke Nachfrage nach zuverlässigen, emissionsarmen Lösungen zu einer Renaissance der Kernkraft in Europa und Nordamerika führen. KSB sei hervorragend positioniert, um von diesem Trend zu profitieren./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KSB SE & Co. KGaA Vz. Buy
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Unternehmen:
KSB SE & Co. KGaA Vz.
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Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Kursziel:
1 300,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
766,00 €
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Abst. Kursziel*:
69,71%
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
827,00 €
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Abst. Kursziel aktuell:
57,19%
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Analyst Name::
Robert-Jan van der Horst
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KGV*:
-
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01.07.26
|EQS-AFR: KSB SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
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01.07.26
|EQS-AFR: KSB SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
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