HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat KSB mit "Buy" und einem Kursziel von 1300 Euro in die Bewertung aufgenommen. KSB halte einen bedeutenden Anteil am stark fragmentierten Markt für Kühlpumpen für Kernreaktoren, schrieb Robert-Jan van der Horst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts des steigenden Strombedarfs durch Künstliche Intelligenz (KI) dürfte die starke Nachfrage nach zuverlässigen, emissionsarmen Lösungen zu einer Renaissance der Kernkraft in Europa und Nordamerika führen. KSB sei hervorragend positioniert, um von diesem Trend zu profitieren./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:25 / GMT

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