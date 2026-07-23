KSB Aktie

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WKN: 629203 / ISIN: DE0006292030

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23.07.2026 08:17:31

KSB SECo vz Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat KSB mit "Buy" und einem Kursziel von 1300 Euro in die Bewertung aufgenommen. KSB halte einen bedeutenden Anteil am stark fragmentierten Markt für Kühlpumpen für Kernreaktoren, schrieb Robert-Jan van der Horst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts des steigenden Strombedarfs durch Künstliche Intelligenz (KI) dürfte die starke Nachfrage nach zuverlässigen, emissionsarmen Lösungen zu einer Renaissance der Kernkraft in Europa und Nordamerika führen. KSB sei hervorragend positioniert, um von diesem Trend zu profitieren./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KSB SE & Co. KGaA Vz. Buy
Unternehmen:
KSB SE & Co. KGaA Vz. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
1 300,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
766,00 € 		Abst. Kursziel*:
69,71%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
827,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
57,19%
Analyst Name::
Robert-Jan van der Horst 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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