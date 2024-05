NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für KWS Saat von 74 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Charlie Bentley hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Ergebnisschätzungen für den Saatguthersteller für die nächsten drei Jahre an. Das SDax-Unternehmen wachse weiterhin bei Umsatz und Gewinn dynamisch und sei damit weit entfernt von den größeren Herausforderungen in der Branche, insbesondere im Chemiebereich. Aufgrund der operativen Umsetzung, des strategischen Fortschritts und der attraktiven Bewertung bekräftigte er seine Kaufempfehlung./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2024 / 13:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2024 / 13:12 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.