NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für National Grid nach einem Zwischenbericht auf "Buy" mit einem Kursziel von 1330 Pence belassen. Es sei positiv, dass der britische Netzbetreiber beim bereinigten Ergebnis je Aktie 2023/24 nun statt eines moderaten Rückgangs einen Wert auf Vorjahresniveau erwarte, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positiv sei auch die geänderte Bilanzierungsmethodik, mit der nach Angaben des Unternehmens die zugrundeliegende Profitabilität genauer abgebildet werden solle./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2024 / 02:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2024 / 02:51 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.