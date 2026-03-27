FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für PVA Tepla von 33 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Kuhn sprach in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar von einem konstruktiven Eindruck, den er auf einer Roadshow in Paris mit dem Konzernchef Jalin Ketter gewonnen habe. Die Neupositionierung des Technologieunternehmens beginne, erste Früchte zu tragen. Damit gewinne der Investmentansatz an Kontur./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.