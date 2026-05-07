NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PVA Tepla nach Zahlen von 35 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Technologieunternehmen habe im ersten Quartal die These einer strukturell verbesserten Nachfrage untermauert - mit einer führenden Position im Bereich der Messtechnik, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. PVA sei ein zentraler Profiteur des zunehmenden Überwachungsbedarfs bei Chiparchitekturen der nächsten Generation./rob/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.