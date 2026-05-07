PVA TePla Aktie
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WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006
PVA TePla Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PVA Tepla nach Zahlen von 35 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Technologieunternehmen habe im ersten Quartal die These einer strukturell verbesserten Nachfrage untermauert - mit einer führenden Position im Bereich der Messtechnik, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. PVA sei ein zentraler Profiteur des zunehmenden Überwachungsbedarfs bei Chiparchitekturen der nächsten Generation./rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
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Unternehmen:
PVA TePla AG
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
48,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
27,40 €
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Abst. Kursziel*:
75,18%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
40,60 €
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Abst. Kursziel aktuell:
18,23%
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Analyst Name::
Constantin Hesse
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KGV*:
-
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