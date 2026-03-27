27.03.2026 17:19:17

Schneider Electric Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schneider Electric nach einer Analystenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 289 Euro belassen. Der Technologiekonzern dürfte im ersten Quartal ein solides Wachstum hingelegt haben, schrieb Rizk Maidi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Markterwartungen für die Sparte rund um die Industrieautomatisierung könnten aber überzogen sein./rob/niw/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 10:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 10:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
289,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
226,40 € 		Abst. Kursziel*:
27,65%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
228,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,28%
Analyst Name::
Rizk Maidi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

