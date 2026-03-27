Schneider Electric Aktie
|228,85EUR
|-10,45EUR
|-4,37%
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
Schneider Electric Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schneider Electric nach einer Analystenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 289 Euro belassen. Der Technologiekonzern dürfte im ersten Quartal ein solides Wachstum hingelegt haben, schrieb Rizk Maidi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Markterwartungen für die Sparte rund um die Industrieautomatisierung könnten aber überzogen sein./rob/niw/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 10:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 10:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
289,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
226,40 €
Abst. Kursziel*:
27,65%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
228,85 €
Abst. Kursziel aktuell:
26,28%
Analyst Name::
Rizk Maidi
KGV*:
-
Nachrichten zu Schneider Electric S.A.
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|17:19
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:18
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|23.03.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|20.03.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
