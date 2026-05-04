Schneider Electric Aktie
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WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
Schneider Electric Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Schneider Electric von 300 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trotz des starken Jahresstarts der Franzosen stehe das Beste immer noch bevor, schrieb Alasdair Leslie am Donnerstagabend nach Auswertung des Quartalsberichts. Er bleibt bei seinen über dem Konsens liegenden Wachstumserwartungen für den Elektrotechnikkonzern./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 17:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
310,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
270,30 €
|
Abst. Kursziel*:
14,69%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
266,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,45%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
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