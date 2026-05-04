NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Schneider Electric von 300 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trotz des starken Jahresstarts der Franzosen stehe das Beste immer noch bevor, schrieb Alasdair Leslie am Donnerstagabend nach Auswertung des Quartalsberichts. Er bleibt bei seinen über dem Konsens liegenden Wachstumserwartungen für den Elektrotechnikkonzern./rob/ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 17:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.