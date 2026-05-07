Schneider Electric Aktie

274,15EUR -9,75EUR -3,43%
Schneider Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.05.2026 12:32:53

Schneider Electric Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Schneider Electric von 302 auf 316 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien der Franzosen stehen zudem auf der "Conviction List" mit den überzeugendsten Anlageideen von Goldman. Die FRanzosen hätten leider keine Auftragszahlen berichtet, die einen Vergleich ihres Momentums im Geschäft mit KI-Rechenzentren mit der Konkurrenz erlauben würden, schrieb Daniela Costa in der am Donnerstag veröffentlichten Analyse. Sie geht aber weiter davon aus, dass Schneider zu den dynamischsten Unternehmen in ihrem Beobachtungsspektrum zählt./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:15 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
316,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
284,40 € 		Abst. Kursziel*:
11,11%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
274,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,27%
Analyst Name::
Daniela Costa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.

mehr Nachrichten