NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Schneider Electric von 302 auf 316 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien der Franzosen stehen zudem auf der "Conviction List" mit den überzeugendsten Anlageideen von Goldman. Die FRanzosen hätten leider keine Auftragszahlen berichtet, die einen Vergleich ihres Momentums im Geschäft mit KI-Rechenzentren mit der Konkurrenz erlauben würden, schrieb Daniela Costa in der am Donnerstag veröffentlichten Analyse. Sie geht aber weiter davon aus, dass Schneider zu den dynamischsten Unternehmen in ihrem Beobachtungsspektrum zählt./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:15 / BST

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