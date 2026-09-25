ABB Aktie

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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

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25.09.2026 11:36:24

ABB (Asea Brown Boveri) Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 76 Franken auf "Hold" belassen. Dies schrieb Gael de-Bray am Donnerstag anlässlich der Präsentation des Infinitus-Portfolios. Er sieht sich bestärkt in seiner Einschätzung, dass die Schweizer einer der Hauptprofiteure des Wandels in KI-Rechenzentren hin zu 800 Volt Gleichstrom werden./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
76,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
81,26 CHF 		Abst. Kursziel*:
-6,47%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
80,42 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,50%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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