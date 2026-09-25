ABB Aktie
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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 76 Franken auf "Hold" belassen. Dies schrieb Gael de-Bray am Donnerstag anlässlich der Präsentation des Infinitus-Portfolios. Er sieht sich bestärkt in seiner Einschätzung, dass die Schweizer einer der Hauptprofiteure des Wandels in KI-Rechenzentren hin zu 800 Volt Gleichstrom werden./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
76,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
81,26 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-6,47%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
80,42 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,50%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
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|Bernstein Research
|11:36
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Bernstein Research
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|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
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|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)