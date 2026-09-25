DHL Group Aktie

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25.09.2026 12:07:32

DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Frachtmärkte trotzten den geopolitischen Unsicherheiten, wie die starke Kursentwicklung von A.P. Moller-Maersk und DHL zeige, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Frachtraten seien seit Ausbruch des Iran-Kriegs deutlich gestiegen, und auch die Volumina blieben gesund. Das Geschäftsfeld bleibe kurzfristig günstig für die Unternehmensgewinne./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 05:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 05:31 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
56,98 € 		Abst. Kursziel*:
-17,51%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
57,24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-17,89%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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