DHL Group Aktie
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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Frachtmärkte trotzten den geopolitischen Unsicherheiten, wie die starke Kursentwicklung von A.P. Moller-Maersk und DHL zeige, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Frachtraten seien seit Ausbruch des Iran-Kriegs deutlich gestiegen, und auch die Volumina blieben gesund. Das Geschäftsfeld bleibe kurzfristig günstig für die Unternehmensgewinne./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 05:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 05:31 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
47,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
56,98 €
|
Abst. Kursziel*:
-17,51%
|
Rating update:
Market-Perform
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Kurs aktuell:
57,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-17,89%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
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12:58
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Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
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Aktien in diesem Artikel
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